هدايا لأطفال مدارس بئر العبد بشمال سيناء احتفالا بالمولد النبوى.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت مدارس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، تقديم قيادات تعليمية لهدايا للأطفال الدارسين بمناسبة حلول المولد النبوي الشريف.

وأعلنت إدارة بئر العبد التعليمية، أنه قام الدكتور سليمان شميط، مدير عام الإدارة التعليمية اليوم، بزيارة رياض أطفال مدرسه متعب هجرس الابتدائيه للاحتفال مع الأطفال بذكري المولد النبوى، وقام بتوزيع الهدايا علي الأطفال.

وتفقد مدير إدارة بئر العبد التعليمية سير اليوم الدراسى بمدرسة الشوحط للتعليم الأساسي، ومدرسة الشيخ زايد الابتدائية. وأعلن، انتظام سير الدراسة بالمدارس، وعدم تلقى أى شكاوى، لافتا إلى أن لجان متابعة تسيرها الإدارة تواصل عملها يوميا فى متابعة كل مدرسة من مدارس مدينة وقرى بئر العبد.



هدايا لأطفال مدارس بئر العبد بشمال سيناء احتفالا بالمولد النبوى



مدارس بئر العبد بشمال سيناء