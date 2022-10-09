اليوم السابع
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نقابة الصيادلة تطالب أعضائها بالتوقف عن إعطاء الحقن داخل الصيدليات

الأحد، 09 أكتوبر 2022 05:24 م
نقابة الصيادلة تطالب أعضائها بالتوقف عن إعطاء الحقن داخل الصيدليات نقابة الصيادلة
كتبت آية دعبس

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تقدمت النقابة العامة لصيادلة مصر ببالغ الحزن والأسى وصادق المواساة لأسرة الطفلتين إيمان وساجدة في فاجعتهم، سائلين الله عز وجل أن يسكنهما فسيح جناته ويلهم أسرتهم الصبر والسلوان . 
 
وقالت فى بيان، تود النقابة العامة لصيادلة مصر أن توضح بعض النقاط الهامة التي أثير بشأنها لغط بشأن واقعة الطفلتين والتي نتناولها فيما يلي : 
 
- دون استباق لتحقيقات النيابة العامة ولكن طبقاً لما تم تداوله بوسائل الإعلام فإن سبب الوفاة لم يكن بسبب طريقة الحقن حسما للجدل المثار بشأن عدم دراية الصيادلة بطريقة إعطاء الحقن . حيث أن الواقع يشهد أن أكثر من مليون مواطن يومياً يرتاد الصيدليات العامة من أجل الحقن بالأدوية المختلفة دون أي شكاوى تذكر في هذا الشأن.
 
- من الملاحظ في الآونة الأخيرة ازدياد ردات الفعل التحسسية من بعض انواع المضادات الحيوية المتداولة منذ سنوات طويلة ولعل ذلك يأتي بالتزامن مع انتشار الأدوية المغشوشة والمعاد تدويرها والتي تنتج في مصانع غير مرخصة وهو ما يجب أن يتم التصدي له من خلال تشديد الرقابة والمتابعة للسوق الدوائي خاصة أن الضحية دائما يكون الصيدلي حال كونه المتعامل المباشر مع المريض.
 
- أن النقابة العامة للصيادلة على ثقة تامة من أن تحقيقات النيابة العامة سوف تكشف الحقيقة كاملة للرأي العام وتوضح السبب الرئيسي في وفاة الطفلتين بعد دراسة الأسباب المختلفة وسؤال كافة الأطراف التي لها علاقة بالأمر بعيدا عن التكهنات والهجوم غير المبرر على السادة الصيادلة.
 
- وفي الختام تهيب النقابة العامة لصيادلة مصر بالصيادلة التوقف عن إعطاء الحقن داخل الصيدليات درءا للشبهات وسداً لباب الذرائع وحفاظاً على الصيادلة من التعرض للمسائلة القانونية عن خدمة طبية مقدمة منهم .
 
 

نقابة الصيادلة

الصيدليات ضرب الحقن



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