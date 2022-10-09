مهرجان التمور الدولى بمدينة أسوان يستكمل فاعلياته بـ"ندوات علمية"

أسوان – عبد الله صلاح

لليوم الثانى على التوالى، يواصل المهرجان الدولى السادس للتمور المصرية فاعلياته بمدينة أسوان، والذى تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى بدولة الإمارات، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية ومحافظة أسوان، وتحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى.

وتشهد فاعليات اليوم الثانى من المهرجان، الندوات العلمية للمهرجان، وتدور حول 4 محاور وهم: الخبرات الإقليمية فى زراعة النخيل وإنتاج التمور، والمعاملات والممارسات الزراعية والتصنيعية الجيدة، ومواصفات وتسويق وتصدير التمور، واستراتيجية تطوير قطاع التمور والفرص الاستثمارية.

وتشمل محاضرات الندوات، التعريف بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى، يقدمها المهندس عماد سعد، ومحاضرة أهم التدخلات الفنية التى تؤثر على جودة تمور المجهول، يقدمها المهندس أنور حداد، ممثل جمعية التمور الأردنية "JODA"، ومحاضرة زراعة النخيل فى موريتانيا "التحديات والآفاق"، يقدمها الدكتور بارى أدم، ممثل وزارة الزراعة الموريتانية، ومحاضرة دور المجلس الدولى للتمور فى تطوير قطاع النخيل والتمور، يقدمها الدكتور حسام على على متولى، ممثل المجلس الدولى للتمور، ومحاضرة تحديات وآفاق قطاع النخيل والتمور فى مصر، يقدمها الدكتور عبد العزيز نيان، المنسق الإقليمى لبرنامج ICARDA لشبه الجزيرة العربية، ومحاضرة دور التمور فى استدامة الأمن الغذائى، يقدمها رشا جابر الجهنى، ممثل المنظمة الإسلامية للأمن الغذائى.

كما تشمل الندوات، محاضرة بعنوان: الممارسات الحديثة فى مجال رى وتسميد أشجار نخيل البلح، يقدمها المهندس خالد صالح، ممثل جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية HEIA، ومحاضرة تعظيم الاستفادة من التمور ومتبقيات نخيل البلح، يقدمها الدكتور عز الدين جاد الله، ممثل المعمل المركزى للأبحاث وتطوير نخيل البلح، ومحاضرة ترشيد الموارد وكفاءة الاستخدام وتطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة فى قطاع التمور، يقدمها المهندس محمد صبرى، ممثل مركز الإنتاج الأنظف بوزارة التجارة والصناعة، ومحاضرة المواصفة المصرية للتمر المجهول "المجدول"، يقدمها محمود البسيونى، ممثل غرفة الصناعات الغذائية، ومحاضرة موقف اعتماد وحدات التمر وفقا لمتطلبات الهيئة، يقدمها الدكتورة سمر شعراوى، ممثل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومحاضرة أهمية تصميم وشكل العبوة فى التسويق، يقدمها داليا قابيل، ممثل شركة كونسبت، ومحاضرة ثقافة تصدير التمور المصرية، يقدمها المهندس خالد الهجان، ممثل المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، ومحاضرة الصادرات العالمية للتمور وأهم التوصيات لتنمية الصادرات، يقدمها المهندس تميم الضوى، ممثل المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، ومحاضرة فرص الاستثمار بقطاع النخيل بمحافظة أسوان، يقدمها الدكتور حسن الشقطى، ممثل محافظة أسوان، ومحاضرة عرض ملامح استراتيجية تطوير قطاع التمور بمصر، يقدمها الدكتور أمجد القاضى، ممثل وزارة التجارة والصناعة، والدكتور محمد الأنصارى، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأم المتحدة FAO.

ويدير الجلسات، كلاً من: الدكتور محمد الأنصارى، والدكتور محمد عادل صبرى، والدكتور حسن الشقطى، والدكتور شريف الشرباصى، كما تستكمل الفاعليات واللقاءات بأرض المهرجان بحديقة الشيراتون بمدينة أسوان.