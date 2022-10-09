مصرع 15 شخصا وتضرر أكثر من 20 منزلا جراء فيضانات فى فنزويلا.. صور

فاطمة شوقى

أعلنت السلطات في فنزويلا مصرع شخصين آخرين إثر تعرض البلاد لموجة هطول أمطار غزيرة ليرتفع العدد الإجمالي للضحايا إلى ما لا يقل عن 15 شخصا.



فيضانات فى فنزويلا

وقال "كارلوس بيريز أمبويدا" نائب وزير الحماية المدنية - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حسبما قالت صحيفة انفوباى الأرجنتينية إنه تم الإبلاغ عن مصرع شخصين واختفاء شخص آخر.



فيضانات فى فنزويلا

وكان التقرير الرسمي السابق الذي صدر في مطلع أكتوبر الجاري أفاد بمصرع 13 شخصا وفقدان 3 آخرين جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات حيث تسبب سوء الأحوال الجوية في حدوث فيضان في منطقة "تيجرياس" بولاية ، أراجوا، على بعد نحو 50 كيلومترا من العاصمة ،كاراكاس، وحمل كميات كبيرة من الرواسب والأنقاض والأشجار المقتلعة.



الفيضانات فى فنزويلا

وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 20 الف منزل تأثروا بالامطار الغزيرة والمستمرة التي تم تسجيلها في فنزويلا في الأيام الأخيرة، حيث أعلنت السلطات أن هناك 22 ألف منزل تضرر من دخول وخروج المياه، و17 منزلا في حالة انهيار كلى وجزئى.