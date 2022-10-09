مصرع مواطن في حادث انقلاب ترويسكل بمصرف مياه في الفيوم

لقى مواطن مصرعه فى حادث انقلاب ترويسكل بمصرف مياه بطريق قرية منشأة الجمال بمركز طامية بمحافظة الفيوم وتم نقل الجثة إلى مستشفى طامية المركزى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا بوقوع حادث انقلاب ترويسكل بمصرف مياه بطريق قرية منشأة الجمال بمركز طامية وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين مصرع مواطن فى الحادث وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.