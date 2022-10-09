مصرع طفل صدمته سيارة مسرعة أثناء لهوه بشبين القناطر

القليوبية - فريق المحافظات

شهدت مدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، حادثا مأساويا حيث لقى طفل مصرعه صدمته سيارة أثناء اللهو فى الشارع، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتم التحفظ على السيارة المتسببة فى الحادث، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقى مأمور مركز شرطة شبين القناطر، إشارة من المستشفى بوصول " ع ا ع"، 4 سنوات، جثة هامدة إثر عدة إصابات نتيجة حادث تصادم.

تم إخطار مدير أمن القليوبية، فانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وبالمعاينة والفحص، تبين أن المتوفى طفل لقى مصرعة حيث صدمته سيارة مسرعة بالشارع أثناء لهو الطفل، وتم ضبط السيارة وقائدها ونقل الطفل إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وتولت الجهات المختصة التحقيق.