اليوم السابع
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مستشفى نقادة المركزي بقنا تجري عملية تثبيت جهاز خارجي لكسر مفتوح لشاب

الأحد، 09 أكتوبر 2022 10:50 م
مستشفى نقادة المركزي بقنا تجري عملية تثبيت جهاز خارجي لكسر مفتوح لشاب أرشيفية
قنا - صابر سعيد

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أعلن الدكتور راجى تاوضروس صالح، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، عن نجاح مستشفى نقادة المركزى وللمرة الأولى فى واحدة من أهم العمليات الجراحية لمرضى العظام.

 

وأوضحت مديرية الصحة، أن الفريق الطبى بمستشفى نقادة المركزى بقيادة الدكتور زين، مدير المستشفى، بعمل جهاز مثبت خارجى حلقى وهو ما يسمى "اليزاروف "لشاب يعانى من كسر مفتوح من الدرجة الثالثة منذ خمس شهور وملتئم بوضع معيب وملتهب.

 

وأشارت المديرية، إلى أنه قام كلا من الدكتور محمد عبد الغنى، والدكتور إسلام فتوح، أخصائيين العظام بالمستشفى، والدكتور إكرامى، أخصائى التخدير بالمستشفى وعلى مدار 5 ساعات متواصلة من التدخل الجراحى بغرفة العمليات فى عمل جهاز تثبيت خارجى حلقى لكسر مفتوح منذ فترة، وقد تكللت العملية بنجاح مع استقرار الحالة الجيدة للمريض.


صحة قنا

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