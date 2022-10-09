محافظ كفر الشيخ يشهد احتفال مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوي بمسجد الاستاد

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، الاحتفال الذى أقامته مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، عقب صلاة المغرب بمسجد الاستاد، بحضور عضو مجلس النواب سيد شمس الدين، والمهندس باسم حجازى، عضو مجلس النواب، والشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الاوقاف، والشيخ عطا بسيونى، وكيل مديرية الأوقاف، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية وسط حضور كبير من الأهالى وأئمة الأوقاف.

ووجه محافظ كفر الشيخ خلال الاحتفال التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والشعب المصرى بصفة عامة، وشعب كفر الشيخ بصفة خاصة بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر جيشاً وشعباً وقيادة.

وبدأ الاحتفال عقب صلاة المغرب، بتقديم شيخ عطا بسيونى، وكيل مديرية الأوقاف، وبتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ قطب الطويل، ثم كلمة للشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف أشار فيها إلى أهم الدروس المستفادة من سيرة النبى العطرة واستعراض لبعض المشاهد التاريخية عن مولده صلى الله عليه وسلم موجهاً رسالة إلى الشباب المصرى بأن يتجه إلى التعليم والبناء وتبنى الأفكار الوسطية للحفاظ على هويتنا وبناء دولتنا المصرية قوية شامخة بين الأمم، داعيًا الجميع بالاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم داعيًا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وسلام وأمن على كافة أهل الأرض.

وأعقبها الابتهالات الدينية للشيخ محمد عبدالعزيز وافى، وسط تفاعل من جميع الحضور، ثم صافح المحافظ الحضور للتهنئة بالمولد النبوى الشريف.