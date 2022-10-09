اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 أكتوبر 2022 12:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ: توريد 13145 طن و463 كيلو جرام بـ 21 موقعًا.. صور

الأحد، 09 أكتوبر 2022 12:15 م
محافظ كفر الشيخ: توريد 13145 طن و463 كيلو جرام بـ 21 موقعًا.. صور جانب من توريد الأرز
كفر الشيخ - محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم توريد 13145 طن و463 كجم، أرز، بـ 21 موقعًا، تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مضارب كفر الشيخ.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، تتم المتابعة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع  خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها ، مشدداً على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين.

توريد الارز بدسوق
توريد الأرز بدسوق

 

سحي عينات
سحي عينات

 

جانب من توريد الارز
جانب من توريد الأرز

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

مستحقات

مزارعين

توريد

القمح

الارز

تموين كفر الشيخ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة