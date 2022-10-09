محافظ القليوبية يشهد احتفال مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوي بمسجد ناصر ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الاحتفال الديني الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية أوقاف القليوبية، إحياءً لذكرى المولد النبوي الشريف، عقِب صلاة المغرب بمسجد ناصر بمدينة بنها، وذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام للمحافظة، والعميد أ.ح طارق عبد المعطي المستشار العسكري للمحافظة، والشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والمهندس علي عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها، ومديري مديريات المحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وجمع من المواطنين.

وتضمن الاحتفال تلاوة آيات من الذكر الحكيم، عقبها كلمة فضيلة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، تحدث خلالها عن الدروس المستفادة من هذه المناسبة وأهمية الاقتداء بالرسول الكريم، موضحاُ بأن الرسول الكريم جاء ليبني الإنسان قبل الأديان، لأن الدين لابد له من وعاء طاهر ألا وهو الإنسان، وكان من وصاياه صلي الله عليه وسلم، أن توصل الأرحام وأن تُحقن الدماء وأن تؤمن السُبُل وأن يُعبد الله وحده لا شريك له هذا هو الدين الذي جاء به رسول الله.

كما أكد وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، على أن الطريقة المثلى في تذكر السيرة العطرة للنبي هي إبراز جوانب العظمة في شخصيته وأخلاقه ومواقفه، ليتحقق بذلك الاقتداء بسنته وأخلاقه وإنسانيته والرحمة التي تعامل بها مع الناس كافة، مُضيفاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة نهتدى به في الظلمات، وبُعث رحمة للعالمين وكان صلى الله عليه وسلم خُلُقه القرآن، ونقف من خلال تعاليمه في وجه الإرهاب الأعمى وسفك دماء الأبرياء التي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام.

ولفت، إلى أن ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات تنموية وخدمية كمبادرة "حياة كريمة" وغيرها، لابد من الحفاظ عليها والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة والوقوف خلف القيادة السياسية، مخاطباً الأئمة بضرورة التوعية بالحفاظ علي تلك المشروعات وأن يكون هذا عنوان خطبتهم في الفترة المقبلة حتى تعود للإنسان إنسانيته، فيما اختتمت الاحتفالية بابتهالات دينية.

وفي الختام هنأ محافظ القليوبية، أهالي المحافظة بحلول الذكرى العطرة لمولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، داعياً المولي عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على شعبها بكل الخير، وأن يحفظ مصرنا ويحقق لها الخير والتقدم تحت ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.