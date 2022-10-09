محافظ الشرقية يُتابع انتظام سير الحركة بمواقف سيارات الأجرة ويدفع بسيارات إضافية

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء انتظام سير الحركة بمواقف سيارات الأجرة بنطاق المحافظة وذلك بعد انتهاء الإجازات والعطلات الرسمية وتزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.

أكد محافظ الشرقية أنه تم الدفع بسيارات "ميني باص" التابعة للحملة الميكانيكية بالديوان العام لموقف الأحرار العمومي بمدينة الزقازيق لنقل الركاب إلى المدن والمحافظات المختلفة، مؤكداً أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسيه بالديوان العام وأخرى فرعية بكل مركز ومدينة وحي، لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري في حالة حدوث تزاحم بالموقف للدفع بسيارات اضافية لنقل المواطنين إلى أماكن عملهم المختلفة.

كلف المحافظ مدير إدارة المرور بالتنسيق مع مدير إدارة المواقف بشن حملات مفاجئة على المواقف والتأكد من إلتزام السائقين لخطوط السير ونقل الركاب وعدم إستغلال التزاحم بالتلاعب بتعريفة الركوب ، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.