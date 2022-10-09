محافظ أسوان يتفقد معرض التمور ويغرس شجرة نخيل بحديقة الشيراتون.. صور

أسوان – عبد الله صلاح – عزوز الديب

تفقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مساء اليوم، الأحد، المعرض المقام بحديقة الشيراتون ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولى السادس للتمور، وسط إقبال جماهيرى، وعلى أنغام فرق الفنون الشعبية والأغانى النوبية والأسوانية والوطنية.

ويضم المعرض، 74 جناحاً، ويشارك به 114 عارضاً يمثلون 10 محافظات مصرية و4 دول عربية هى الامارات والسودان والأردن وليبيا، إلى جانب مشاركة أكثر من 80 من كبار المشترين والمصدرين وممثلي كبريات سلاسل التوزيع فى مصر.

وأثناء تفقد أجنحة المهرجان التى رافقه خلالها الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى، والدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ أشاد اللواء أشرف عطية بالمعروضات المختلفة من التمور ، ومخلفات النخيل داخل المعرض والتى أثنى عليها ضيوف المهرجان فى ظل التنظيم الرائع والمبهر بشكل راقى.

وأكد المحافظ، أنه تم تقديم كافة التسهيلات، وتسخير مختلف الإمكانيات للإعداد والتجهيز الجيد والمتميز لإنجاح فعاليات المهرجان ، وإخراجه بالشكل المشرف الذى يليق بالمكانة التاريخية والحضارية لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

وشهدت جولة المحافظ قيامه بزراعة أحد أشجار النخيل بحديقة الشيراتون، وإلتقاط الصور التذكارية مع أهالى المحافظة والزائرين المتواجدين داخل المعرض، وواصلت بالتوازى الحافلات المكشوفة بدورين جولاتها بالشوارع الرئيسية والميادين مدعمة بالأغانى الوطنية بناءاً على توجيهات محافظ أسوان لخلق أجواء البهجة الإحتفالية والترفيهية، وذلك ضمن الجهود المبذولة من اللجنة المنظمة لفعاليات المهرجان فى الترويج والتسويق له ، مع تحقيق المشاركة والمعايشة الكاملة من أهالي المحافظة لهذا الحدث الاقتصادي والاستثماري والسياحي الذى تشهده أسوان لأول مرة.