مجلة مينت لونج الهندية: يتعين تركيز مناقشات "كوب 27" على تحقيق العدالة المناخية

وقالت المجلة -عبر موقعها الإليكتروني اليوم الأحد- إنه بعد أقل من شهر، ستجتمع حكومات العالم في شرم الشيخ بمصر لحضور "كوب27 " وهي قمة تحظى بأهمية خاصة فيما يتعلق بتغير المناخ ، فهذا هو الوقت الذي يتعين أن يكون فيه الاتحاد الكامل من أجل تحقيق هذا الهدف بين 198 دولة من الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ .

وأكد التقرير الهندي، أنه يتعين أن تحتل العدالة المناخية مركز الصدارة خلال قمة "كوب 27" ، وهو ما يعني ببساطة ، إنه يتعين على الدول الأكثر ثراء في العالم أن تفي بوعود التمويل التي قطعتها للدول النامية، وفي الواقع، يتعين على البلدان الغنية - التي تمثل قسطا هائلا من انبعاثات الكربون التاريخية التي تسبب أزمة المناخ- أن تذهب إلى أبعد من ذلك عندما يتعلق الأمر بالتعويض عن "الخسائر والأضرار" للبلدان الفقيرة .