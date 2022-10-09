اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 أكتوبر 2022 12:57 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مجلة مينت لونج الهندية: يتعين تركيز مناقشات "كوب 27" على تحقيق العدالة المناخية

الأحد، 09 أكتوبر 2022 12:48 م
مجلة مينت لونج الهندية: يتعين تركيز مناقشات "كوب 27" على تحقيق العدالة المناخية كوب 27
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
سلطت مجلة "مينت لونج" الهندية الضوء على الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في معاهدة الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 27" المقرر عقدها في منتجع شرم الشيخ نوفمبر المقبل، قائلة إن حكومات العالم ستحتشد بمصر في قمة مناخية حاسمة، حيث تبحث لماذا يتعين التركيز خلال مناقشات القمة على العمل على تحقيق "العدالة المناخية" باعتباره قضية محورية خلال هذه القمة.

وقالت المجلة -عبر موقعها الإليكتروني اليوم الأحد- إنه بعد أقل من شهر، ستجتمع حكومات العالم في شرم الشيخ بمصر لحضور "كوب27 " وهي قمة تحظى بأهمية خاصة فيما يتعلق بتغير المناخ ، فهذا هو الوقت الذي يتعين أن يكون فيه الاتحاد الكامل من أجل تحقيق هذا الهدف بين 198 دولة من الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ .

وأكد التقرير الهندي، أنه يتعين أن تحتل العدالة المناخية مركز الصدارة خلال قمة "كوب 27" ، وهو ما يعني ببساطة ، إنه يتعين على الدول الأكثر ثراء في العالم أن تفي بوعود التمويل التي قطعتها للدول النامية، وفي الواقع، يتعين على البلدان الغنية - التي تمثل قسطا هائلا من انبعاثات الكربون التاريخية التي تسبب أزمة المناخ- أن تذهب إلى أبعد من ذلك عندما يتعلق الأمر بالتعويض عن "الخسائر والأضرار" للبلدان الفقيرة .

 


كوب 27

قمة المناخ

التغير المناخى

شرم الشيخ

مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة