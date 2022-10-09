لو بتأكل بره البيت.. نصائح لتناول الطعام تساعدك على إنقاص الوزن

كتبت فاطمة خليل



نصائح لتناول الطعام خارج المنزل والحفاظ على انقاص الوزن انتبه لكمية الطعام الذى تتناوله يمكن أن يساعدك تقليل حجم حصتك من تناول جميع الأطعمة مثل المعكرونة أو البيتزا التي قد تؤدي إلى زيادة الوزن. المفتاح هو أن تأكلها بكميات محدودة وأن تملأ نفسك بخيارات صحية أخرى مثل السلطة أو الخضار المشوية. أحد أكبر التحديات لفقدان الوزن هو الالتزام بنظام غذائي ومنع الوجبات السريعة ، لكن إذا كنت تريد تناول الطعام خارج المنزل مع التمسك بمهمة إنقاص الوزن الخاصة بك نقدم لك بعض النصائح لتناول الطعام خارج المنزل أثناء الدايت، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".يمكن أن يساعدك تقليل حجم حصتك من تناول جميع الأطعمة مثل المعكرونة أو البيتزا التي قد تؤدي إلى زيادة الوزن. المفتاح هو أن تأكلها بكميات محدودة وأن تملأ نفسك بخيارات صحية أخرى مثل السلطة أو الخضار المشوية.



تناول الطعام الصحى قبل تناول الطعام بالخارج تناول وجبة خفيفة صحية- والتي يمكن أن تكون بسيطة مثل الخيار أو التفاح قبل نزولك لتناول الطعام بالخارج- يمكن أن يمنعك من تناول كميات كبيرة من الطعام عندما تذهب للمطعم.



ابدأ وجبتك بالحساء أو السلطة إذا كنت تتناول الطعام بالخارج للاستمتاع بتجربة تناول الطعام بالخارج والتواصل مع الأصدقاء، فربما لا يهم كثيرًا ما تأكله بالضبط حاول التحرك ببطء نحو الأطعمة الصحية، مثل السلطات أو الشوربات.

علاوة على ذلك، إذا طلبت هذه المقبلات الصحية أولاً ، فهناك احتمالات بأن تشعر بالشبع عاجلاً ولا تأكل الكثير من الوجبات الخفيفة غير الصحية أو الدهنية التي يتم طلبها لاحقًا. سيساعد هذا أيضًا في منع الإفراط في تناول الطعام.