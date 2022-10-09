كوريا الجنوبية: بيونج يانج أطلقت صاروخين باليستيين قصيرى المدى على ساحلها الشرقى

وكالات

أفاد الجيش الكوري الجنوبي بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى من منطقة قريبة من منطقة مونشون على ساحلها الشرقي، مع سرعة قصوى تصل إلى خمسة أضعاف سرعة الصوت.

وعقد المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية اجتماعًا لمجلس الأمن القومي وحذر كوريا الشمالية من أن سلسلة تجارب الأسلحة التي تجريها قد تزيد من عزلها عن المجتمع الدولي وتؤدي في النهاية إلى زعزعة استقرار النظام.

وكان متحدث باسم وزارة الدفاع في كوريا الشمالية انتقد أمس وجود حاملة الطائرات الأمريكية، قائلا "إن له تأثيرا سلبيا كبيرا على الوضع الإقليمي".

جدير بالذكر أنه لا توجد مؤشرات تشير إلى استعداد كوريا الشمالية لوقف تطوير أسلحة محظورة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف حيال قيام كوريا الشمالية بمزيد من الأعمال استفزازية، بما في ذلك احتمالية تجربتها النووية السابعة والتي ستكون الأولى منذ سبتمبر 2017.