كوبا تحتفل بالذكرى الـ55 لوفاة جيفارا.. الرئيس يضع الزهور على ضريح المقاتل

فاطمة شوقى

احتفلت كوبا أمس السبت بالذكرى الخامسة والخمسين لوفاة المقاتل الأرجنتيني- الكوبي إرنستو "تشي" جيفارا، بحدث سياسى في مدينة سانتا كلارا بوسط البلاد بحضور الرئيس ميجيل دياز كانيل.



حدث سياسى بمناسبة ذكرى تشى جيفارا

وأشارت وكالة برينسا لاتينا إلى أنه تم بث الحدث السياسى مباشرة على القنوات المحلية الكوبية، وقام الرئيس دياز كانيل بوضع الزهور على الضريح الذى يحمل نفس الاسم الواقع في مقاطعة فيلا كلارا على بعد حوالي 300 كيلومتر من هافانا.

وأشارت الوكالة إلى أنه تم بث عدد من الأغانى الوطنية مع صور لتشى جيفارا الذى تم القبض عليه في 8 أكتوبر 1967 ، وقتل بعدها بيوم في لا هيجويرا ببوليفيا.

وكتب دياز كانيل على تويتر: "قبل 55 عامًا ، بأمر من الإمبراطورية ، اغتالوه في مدرسة صغيرة في لا هيجيرا.. فهى محاولة غير مجدية للقمع".



تشى جيفارا

ولد إرنستو جيفارا في روزاريو بالأرجنتين عام 1928 ، والتقى بكاسترو في المكسيك عام 1956 وانضم إلى الحملة المسلحة التي انتشرت في جبال سييرا مايسترا للإطاحة بالدكتاتور فولجنسيو باتيستا (1952-1959).

في السنوات الأولى للثورة ، تم تعيين "تشي" ، الذي حصل على الجنسية الكوبية مقابل خدمات قدمها لثورة 1959 ، رئيسًا للبنك الوطني ثم وزيرًا للصناعة فيما بعد.

رادوته فكرة للترويج للثورة في أمريكا اللاتينية إلى بوليفيا في عام 1966 ، حيث تم أسره من قبل الجيش في 8 أكتوبر 1967 ثم تم قتله بعدها بيوم، ودُفنت رفاته في حفرة حُفرت في بلدة فاليجراند البوليفية وتم إخراجها في عام 1997 من قبل فريق من الخبراء الكوبيين والأرجنتينيين الذين أعادوها إلى كوبا.