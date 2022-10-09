قرى المنيا تتزين بمشروعات حياة كريمة.. والمدارس والصرف الصحى الأبرز

المنيا-حسن عبد الغفار

من أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا لديرمواس للعدوة، مشروعات حياة كريمة تزين قرى 5 مراكز ضمن مبادرة الرئيس لتطوير الريف المصرى، وتشهد قرى تلك المراكز عددا كبيرا من المشروعات الخدمية ومنها محطات المياه والصرف والمدارس ومجمعات الخدمات وغيرها من المشروعات التى تم إنجازها فى وقت قصير جدا لتحقيق احلام وطموحات اهالى القرى الأكثر احتياجا بمحافظة المنيا

قال خلف على احد اهالى قرية الشيخ عبادة التابعة لمركز ملوى جنوب المنيا، نشعر للمره الأولى مع مبادرة حياة كريمة بأهتمام الدولة بالقرى التى ظلت محرومة لسنوات من المشروعات الخدمية ونحن الأن نشاهد الكثير من المشروعات فى قريتنا والقرى المجاورة ومن بينها مشروع انشاء وحده مطافي بقريه الشيخ عباده والتى تم صبه الاعمده الخرسانيه فيه،و مشروع انشاء المركز الطبي بقريه والذى يجرى فيه الأعمال الخرسانيه، بالاضافه إلى مشروع انشاء وحده إسعافوالتى قرب الانتهاء من الأعمال التشطيبات فى المشروع.

أما محمد على أحد الأهالى قال إن المشروعات لا تظهر فقط فى الشيخ عبادة إنما أيضا فى كثير من قرى ملوى ومنها ما اقترب على الانتهاء، ففى الوحدة المحلية لقرية دروة تجرى أعمال محطة الصرف الصحي بقرية البركة والتى يحرى فيها العمل على قدم وساق من أجل الانتهاء منها فى المواعيد المحدده.

أما كريم إسلام أحد أهالى أبوقرقاص قال أن المحلية بأوقرقاص البلد تشهد إنجازا غير مسبوق فى مشروعات حياة كريمة داخل الوحدة المحلية ومنها أعمال إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية الكرم و أعمال مد خطوط الانحدار وانشاء الغرف المنزلية وإنشاء محطة الصرف الصحي بقرية منشأة دعبس .

وقال ايضا من ضمن المشروعات إنشاء الوحدة الصحية بقرية منشأة دعبس و إنشاء الغرف المنزلية ضمن مشروع الصرف الصحي بقرية السنبلاوين ومد خطوط الانحدار بشبكة الصرف الصحي بقرية الكرم و إحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية منهرى و مد خطوط الانحدار وانشاء الغرف المنزلية و تطوير ورفع كفاءة مركز شباب قرية أبو قرقاص البلد وإحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية أبو قرقاص البلد وإحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية الكرم.

وتابع هناك مشروعات مماثلة فى اغلب القرى ومنها أعمال مد خطوط الانحدار وانشاء الغرف المنزلية و مد خطوط الانحدار وانشاء الغرف المنزلية و إنشاء مجمع المصالح بقرية أبو قرقاص البلد وكذلك إنشاء المجمع الزراعي بالجمعية الزراعية وإنشاء وحدة التضامن الاجتماعي بقرية منشأة دعبس.

ومن ناحيته قال اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، ان مبادرة حياة كريمة يتم تنفيذها فى 5 مراكز هى ديرمواس وملوى، وابوثرقاص، ومغاغة والعدوة، وتشمل 192 قرية و757 تابع لتلك القرى وبتملفة حوالى 23 مليار جنيه.

وأكد أن هناك متابعة مستمرة لتنفيذ المشروعات من أجل تذليل كافة العقبات أمام المشروعات، وتوجيه رؤساء مجالس المدن بالمتابعة المستمرة للمشروعات.































