فايننشال تايمز: تشاؤم اقتصادى حول العالم مع ارتفاع الأسعار وعدم اليقين

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن جو من التشاؤم الاقتصادي المتزايد يسود في الاقتصادات الرئيسية في العالم ، حيث يتسبب ارتفاع الأسعار وعدم اليقين الجيوسياسي في إلحاق الضرر بآفاق الشركات والمستهلكين.

وتراجعت ثقة المستهلك والأعمال في العام الماضي بأكبر قدر خلال عقد ، باستثناء الأشهر الأولى لوباء فيروس كورونا ، وفقًا لبحث أجرته صحيفة فاينانشيال تايمز.

وأظهر أحدث مؤشر تتبع لبروكينجز وفايننشال تايمز أن البيانات الاقتصادية الصعبة والمؤشرات المالية الرئيسية تنخفض أيضًا من مستويات قوية بعد وباء كورونا ، مما يشير إلى أن الزخم في الاقتصاد العالمي يتباطأ.

ويأتي انهيار الثقة مع اجتماع المسئولين الماليين العالميين في واشنطن هذا الأسبوع لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. ومن المتوقع أن تنشر الهيئتان توقعات تحذر من أن الاقتصاد العالمي على وشك الانكماش.

وقال إسوار براساد ، الزميل الأول في معهد بروكينجز ، إن نتائج المؤشر تعكس "سلسلة من الجروح الذاتية" من قبل الشركات والحكومات. وقال إن هذه تراوحت بين اختناقات سلسلة التوريد وردود الفعل السياسية الضعيفة في مواجهة التضخم المرتفع إلى سياسة الصين الخاصة بالوصول إلى صفر حالات كورونا، مما أسفر عن إغلاقات كثيرة أضرت بالاقتصاد فضلا عن التهور المالي في بلدان مثل المملكة المتحدة.

وأضاف براساد: "زخم النمو ، وكذلك مؤشرات الثقة والأسواق المالية ، تدهورت بشكل ملحوظ في جميع أنحاء العالم في الأشهر الأخيرة".