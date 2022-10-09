علامات على تعرض طفلك لأذى نفسى أو بدنى فى المدرسة.. كيف تساعده؟ (إنفوجراف)

قد نلاحظ على الطفل عدم الرغبة المتكررة في الذهاب إلى المدرسة أو إلى الأنشطة الاجتماعية، بسبب مبررات غير مفهومة و متكررة.

هذا الأمرلابد أن يثير اهتمام كل أب وأم، لأن ذلك مؤشر على أن طفلك يتعرض للاعتداء أو المضايقة من قبل أشخاص آخرين، ما يجعل الطفل خائفا ومرتعبا من فكرة الخروح من المنزل و مواجهة هؤلاء الأشخاص السيئين.

في هذا الإنفوجراف نرصد أبرز العلامات التي تدل على أن الطفل يتعرض لأذى نفسى أو بدنى فى المدرسة.



الطفل (1)

*علامات الإساءة العاطفية:

يكون غير سعيد أو خائف أو منزعج معظم الوقت دون سبب واضح

يتصرف بعدوانية دون داعى لذلك



الطفل (2)

يجد صعوبة فى تكوين صداقات بالمدرسة

لديه ألم غير مبرر فى جسده

التبول اللا إرادى أثناء النوم بوتيرة أعلى من المعتاد

يفقد شهيته بشكل مفاجئ وشعور بالوحدة

*علامات الاعتداء الجسدى:

كدمات أو جروح غير مبررة على جسده

السلوك العدوانى

أداء ضعيف فى المدرسة

تدنى احترام الذات

مشاكل الصحة العقلية مثل الاكتئاب والقلق

**كيفية تجنب التعرض للأذى:

تحديد المشكلة والعمل على حلها بهدوء



الطفل (3)

جعل الطفل يثق بك ويحكى لك

إعطاء الطفل الثقة فى التحدث عن نفسه وعن المحيطين به

تستمع له جيدا وتتناقش معه أيضا

علمه أن يقول "لا" عندما يرفض شيئا ما دون قلق من العقاب

لا بأس من عرض طفلك على خبير نفسى للمساعدة