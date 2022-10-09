ضبط 8 أشخاص بينهم 3 مصابين فى مشاجرة بطما بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة بناحية قرية أم دومة دائرة مركز شرطة طما شمالى محافظة سوهاج وإلقاء القبض على 8 أشخاص من بينهم 2 مصابين برش خرطوش إثر وقوع مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجوار وتم نقل المصابين إلى المستشفى وضبط السلاح المستخدم في الواقعة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة .

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طما شمالى سوهاج يفيد بوجود مشاجرة بدائرة المركز ووجود مصابين وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط المشاركين فيها.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية بوجود مشاجرة ومصابين بناحية أم دومه دائرة المركـــــــز بين طرف أول سامية ا م ص62 سنة ربة منزل وشيماء ع ا م ص 14 سنة طالبة مصابتين " برش خرطوش متفرقة بالجسم " وتم نقلهما لمستشفي أسيوط الجامعي وصابر ا م ص 50 سنة عامل ومرسي م ع م 33 سنة سائق.

وبين طرف ثان أحمد س ا س 33 سنة عامل مصاباً " بجرح رضي بالكتف الأيسر " ومحمود س ا س 42 سنة فكهاني، وجمال س ا س 30 سنة فكهاني ، وهدي س أس 40 سنة ربة منزل الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الرابع من الطرف الأول فرد خرطوش محلي الصنع وبحوزة الثالث من الطرف الثاني فرد خرطوش محلي الصنع وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي بالضرب واتهمت الأولي والثانية من الطرف الأول – الثالث من الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح خرطوش كان بحوزته وإحداث إصابتهما بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وتم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.