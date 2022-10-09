ضبط سائق يحمل سيارات خردة على عربته معرضًا حياة الآخرين للخطر

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمناً سير قائد إحدى سيارات النقل بنطاق مديرية أمن البحيرة، محمل عليها عدد من "السيارات الخردة"، والسير بها دون وسائل تأمين مُعرضاً حياة المواطنين للخطر.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد قائد السيارة النقل، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بقيادته السيارة على النحو الوارد بمقطع الفيديو، وتحميل 8 سيارات خردة لصالح أحد تجار الخردة، كما أرشد عن السيارة النقل بمحل إقامته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.