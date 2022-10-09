ضبط خامات ومواد كيماوية لصناعة المواسير البلاستيك مجهولة المصدر بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة، بتعليمات مشددة، من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على المصانع والشركات والخامات التى تستخدم فى التصنيع، حماية للمواطنين من الغش التجارى والتدليس.

وقامت إدارة تموين برج العرب، برئاسة محمد العدوى مدير إدارة تموين برج العرب، و فريق العمل التابع له، بشن حملات فى نطاق الإدارة، وأسفرت عن ضبط أحد المصانع بحيازته خامات ومواد كيماوية، تستخدم فى صناعة البلاستيك ومجهولة المصدر، ومنتجات غير مدون عليها أي بيانات، وتم التحفظ على الكميات الآتية :

عدد 80 شيكارة من مادة البروبلين زنة الشيكارة الواحدة 25 كجم، بإجمالي كمية قدرها 2000 كجم (2 طن ) مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة علي مشروعية الحيازة.

و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.