ضبط المتهم بقتل ابنته في القليوبية بسبب مشادة كلامية

محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، بالعثور على (جثة إحدى السيدات)، ملقاة فى إحدى المجارى المائية بدائرة القسم.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام، أسفرت جهوده عن تحديد شخصية المجنى عليها، وباستدعاء والدها ومناقشته قرر بحدوث مشادة كلامية بينه وبين كريمته ، فقام على إثرها بالتعدى عليها بالضرب بعصا خشبية فأحدث إصابتها بجرح قطعى بالرأس ، مما أدى لوفاتها فإستعان بــــ (شقيقها ، خالها) وقاموا بنقل الجثة بإستخدام مركبة "توك توك" وإلقائها بمكان العثور ، كما أضاف والد المتوفاة بتخلصه من العصا الخشبية المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة بإلقائها بالطريق العام.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، كما أرشدا على مركبة "التوك توك" المستخدمة فى الواقعة.