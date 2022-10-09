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صحيفة The Sun: لاجئة أوكرانية وكلابها ترفض الخروج من بيت زوجين بريطانيين

الأحد، 09 أكتوبر 2022 06:00 ص
صحيفة The Sun: لاجئة أوكرانية وكلابها ترفض الخروج من بيت زوجين بريطانيين الحرب فى اوكرانيا
كتب : أحمد علوى

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ذكرت صحيفة The Sun أن لاجئة أوكرانية تدعى أنفيزا فلاسوفا من خاركوف شرقي أوكرانيا، رفضت هي وكلابها مغادرة منزل زوجين بريطانيين استضافاها، حيث أخفقت في إيجاد منزل تستأجره.

وقالت فلاسوفا: "هذا المكان مألوف بالنسبة لي، كان من الصعب التكيف، لقد نجحت، لذا أود البقاء هنا".

وهربت اللاجئة الأوكرانية مع الكلاب من خاركوف إلى بولندا، ثم إلى المملكة المتحدة، حيث قام زوجان في جنوب أوكسفوردشاير بإيوائها، وعاشت معهما لمدة ستة أشهر.

وأوضحت الصحيفة أن فلاسوفا حاولت إيجاد سكن مؤقت، لكنها فشلت في ذلك.

وفي 19 سبتمبر، ذكرت صحيفة "ديلي ريكورد" أن أحد سكان بريطانيا الذي آوى لاجئين أوكرانيين يحاول طردهم.

 


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