شاهد أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق طراد النيل بأوسيم.. فيديو

كتبت - مرام محمد

تواصل محافظة الجيزة ، تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري من رفع كفاءة وتطوير ورصف للطرق والمحاور المرورية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الصدد، نشرت محافظة الجيزة عبر صفحتها الرسمية على "يوتيوب"، فيديو لأعمال إزالة التعديات والبروز والمنشآت المخالفة بطريق طراد النيل والقيراطيين بمركز أوسيم، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشأن استمرار أعمال التوسعة والتطوير بالشوارع الرئيسية والفرعية داخل نطاق الحى.

وشملت جهود التطوير استمرار تحقيق الانضباط بطريق طراد النيل، وإزالة التعديات من الطريق العام ومخالفات المحال والمنشآت، وتنفيذ خطة رصف وتطوير الطريق وتحسين الحالة العامة به.

وأكد اللواء أحمد راشد، أن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الطرق بالمراكز والمدن ورفع كفاءتها لتحسين حركة سير المواطنين والمركبات، مشددا على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة متابعة الشركات المنفذة للأعمال بصفة دورية مع مراعاة الالتزام بالمواصفات المحددة للأعمال لضمان عوامل الاستدامة والحفاظ على ما تم ضخه من اعتمادات مالية في تلك المشروعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء بإزالة تعديات المقاهي والكافيهات والمحال على الطريق العام مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشدداً على ضرورة أن تكون الجهود دورية لضمان عدم تكرار المخالفة وتحقيق الانضباط بمسار الطرق.

كما كلف المحافظ بشن حملات مكبرة بالشوارع؛ لرفع وإزالة الأوتاد والحواحز الحديدية الخاصه بحجز أماكن انتظار السيارات والمتعدية على الطريق العامة مع رفع الإشغالات والأكشاك المخالفة وبروز المحال والمنشآت التجارية، بالإضافة إلى متابعة التزام المحال والمنشآت التجارية بمواعيد الغلق المحددة.