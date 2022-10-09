سماء الأقصر تشهد تحليق 27 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر على متنها 540 سائحا

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت سماء غرب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، تحليق رحلات البالون الطائر وسط تحسن فى حالة الطقس وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، حيث خرجت في سماء البر الغربي 27 رحلة بالون على متنها حوالى 540 سائح مصري وأجنبي من حول العالم.

ويقول أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمصر، أنه تحتل محافظة الأقصر المركز الثالث عالمياً في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر، حيث أن جميع الشركات العاملة فى البالون تطلق رحلاتها فى السماء بصورة يومية وسط التزام شديد بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، موضحاً أنه خرجت بالسماء حوالى 27 رحلة بالون أقلت على متنها سياح من دول أوروبا والأمريكتين وآسيا والوطن العربي بإجمالى يفوق الـ540 سائح، حيث تشمل إجراءات الآمان بالرحلات يومياً تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.

ويؤكد أحمد عبود لـ"اليوم السابع"، أنه مع تحسن حالة الطقس والانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة وقرب قدوم الموسم السياحى الشتوى، تشهد محافظة الأقصر حالة من الإقبال الكبير على رحلات البالون الطائر للاستمتاع بسحر وجمال المعالم الأثرية والطبيعة الخلابة بشريط نهر النيل من السماء، وذلك من قبل السياح من حول العالم، حيث تخرج فجراً فى غرب محافظة الأقصر، رحلات البالون والتى تقل على متنها عشرات السائحين من حول العالم، ومع قرب دخول فصل الشتاء، يتزايد الإقبال على رحلات البالون الطائر ويستمتع السائحون من حول العالم بأهم الرحلات السياحية التى تجذب الجميع في البر الغربي بمحافظة الأقصر.