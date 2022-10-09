روسيا: تسليم الغرب للأسلحة بعيدة المدى لكييف "خط أحمر" لموسكو

أ ش أ

قال مدير إدارة رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية أليكسي بوليشوك "إن تسليم الغرب لأسلحة بعيدة المدى أو أكثر قوة إلى كييف سيكون خطا أحمر بالنسبة لروسيا".

وأضاف بوليشوك - في تصريحات خاصة لوكالة أنباء (تاس) الروسية اليوم - "بالنسبة للخطوط الحمراء فقد حددناها بالفعل. أولا وقبل كل شيء فهي تقديم شحنات أسلحة بعيدة المدى أو أسلحة أكثر قوة إلى كييف. وسيتم تحديد تدابير معينة للرد على الإجراءات التي تقوم بها الولايات المتحدة وحلفاؤها الذين يوردون الأسلحة إلى كييف عقب تحليل شامل للوضع المتطور".. وأكد الدبلوماسي الروسي أن لدى روسيا الأدوات الكافية لتنفيذ ذلك.