رابطة الأنساب الهاشمية تكرم مفتى الجمهورية لدوره فى تجديد الخطاب الدينى

كتب ـ لؤى على

أقامت الرابطة العلمية العالمية للأنساب الهاشمية مؤتمرها "صلة" السادس عشر احتفالا ب ميلاد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مساء أمس ، بالقاهرة، وقد بدأ اللقاء بافتتاح معرض صحف الحجارة على هامش المؤتمر ثم بدأ الحفل الذى قدمه الشريف محمد صالح باجنيد.

بدأ المؤتمر بآيات من الذكر الحكيم بصوت الشيخ محمد وسام خضر، أمين الفتوى بدار الافتاء، ثم تحدث الشريف محمد بن علي الحسني رئيس الرابطة والمؤتمر مرحبا بالضيوف ومتحدثا عن معرض الحجارة وحديثها عن صلة الرحم التي وصى بها كاتبي هذه الصحف بما يتوافق مع مسمى المؤتمر صلة والتي تبنته الرابطة واقعا في ذكرى سنوية لإحياء ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وكان موضوع اللقاء عن أمير الشعراء أحمد شوقي، وقد تحدث عنه مستفيضا الشريف الدكتور أحمد النهاري مبينا عبقرية شوقي بوصف سيد الخلق بأمير الأنبياء وأسرد الكثير من إبداعاته وتحدث نيابة عن الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء، مقدما الشكر لجميع الحضور على هذا التكريم ، مبينا فضل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذكراه وقدم تحيات المفتي للحضور.

كما تحدث السيد محمود الشريف نقيب الأشراف عن المفتي ودوره البارز في تجديد وتصحيح المفاهيم الدينية في عقول الكثير، وقد أثنى على المفتي وأخلاقه وعلمه، ووجه التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على اهتمامه بمقامات أهل البيت، وكذلك وجه التحية لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده و الى الشعب السعودي كافة مهنئا بميلاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

كما تحدث الدكتور محمد محمود أبو هاشم، عضو مجلس النواب، مثنيا على المفتي ومهنئا الحضور بمولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ثم تحدث بعده الشيخ الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية، شاكرا التكريم لمفتي قائلا بأن تكريم المفتي هو تكريم للعلم والعلماء ووجه التحية والتهنئة للجميع، كما تحدث المحدث محمد ابراهيم عبد الباعث الكتاني الحسيني، عن أخلاق ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي أصبحت حاجة ملحة للأمة إذا أرادت الخلاص ، وتحدث بعده الشريف طاهر بن عقيل الحسيني عن دور الرابطة في تواصل الأشراف ومثنيا على المفتي، ثم تحدث الشريف فوزي باجنيد عن محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وعن تطبيق السلام على النبي باسم (وتوكل) واختتم الحفل بفرقة الإنشاد التي أنشدت المدائح النبوية الشريفة ،وتسليم درع الرابطة للدكتور علي فخر نيابة عن المفتي واختتم الخفل بصور جماعية للحضور .