رئيس جامعة بني سويف لأولياء أمور طلاب الجامعة الأهلية: يجب الفخر بما قدمته الدولة

بنى سويف هانى فتحى

التقى الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف والقائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية، اليوم، عدد من أولياء أمور طلاب الجامعة الأهلية المقبولين هذا العام، خلال جولته للاطمئنان على سير الدراسة وانتظامها داخل قاعات التدريس والمعامل، بحضور الدكتورة سحر داود مساعد رئيس الجامعة الأهلية، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة، ومحمود صبره مدير عام شئون تعليم وطلاب ومنسقي البرامج بالكليات.

ودار حوار بين الدكتور منصور حسن وأولياء الأمور للرد على كافة استفساراتهم حول الالتحاق بكليات الجامعة الأهلية، مؤكداً أننا حريصين على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائنا الطلاب في سهولة ويسر، موجهاً حديثه لأولياء الأمور: "لابد من الفخر بما قدمته الدولة في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإنشاء الجامعات الأهلية لأبنائنا الطلاب لإتاحة فرص تعليمية جديدة لهم داخل الجامعات المصرية".

وتفقد الدكتور منصور حسن القائم بأعمال رئيس الجامعة الأهلية إدارة شئون التعليم والطلاب لمتابعة سير العمل،موجهاً العاملين بضرورة التسهيل على الطلاب وأولياء الأمور وإنهاء كل ما يحتاجونه في أسرع وقت.