دراسة: النظام الغذائى الغنى بالمكسرات وزيت الزيتون يحمى من سرطان الجلد

كتبت أمل علام

توصلت دراسة إلى أن اتباع نظام غذائي غني بالمكسرات وزيت الزيتون والبقوليات يساعد في محاربة سرطان الجلد، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وقالت الصحيفة، إنه يمكن أن تساعد حمية البحر الأبيض المتوسط ​​أولئك الذين يتلقون علاجًا لسرطان الجلد، حيث جعلت مرضى سرطان الجلد يستجيبون بشكل أفضل لأدوية العلاج المناعي التي تسمى "ICIs"، كما أن أورامهم لم تتدهور بعد 12 شهرًا من تناول الأدوية.

وأضافت الصحيفة، توصلت دراسة إلى أن تناول نظام غذائي غني بالدهون الصحية يمكن أن يساعد في محاربة السرطان، حيث يركز نظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي على زيت الزيتون والمكسرات والأسماك وكذلك الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة، تم ربطه بمجموعة من الفوائد الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، وطول العمر.

أظهر الباحثون الآن أنه يمكن أيضًا زيادة فعالية العلاج المناعي بين مرضى سرطان الجلد، كان المرضى الذين اتبعوا النظام الغذائي وتلقوا الأدوية أكثر عرضة للبقاء على قيد الحياة وخالٍ من التقدم بعد 12 شهرًا.

قالت مؤلفة الدراسة وأخصائية التغذية لورا بولت، من المركز الطبي الجامعي جرونينجن في هولندا: "تدعم دراستنا دورًا لاستراتيجيات النظام الغذائي لتحسين نتائج المرضى والبقاء على قيد الحياة".

قام باحثون من المملكة المتحدة والمركز الطبي الجامعي جرونينجن في هولندا بتتبع الأنظمة الغذائية لـ 91 مريضًا يعانون من سرطان الجلد المتقدم، الذين كانوا يتناولون الأدوية المناعية (ICIs)، لقد نجحت الأدوية بشكل خاص في علاج الأشخاص المصابين بسرطان الجلد، وهو أخطر أنواع سرطان الجلد، درس الباحثون تقدم المرضى وأجروا لهم فحوصات الأشعة السينية بشكل متكرر.

وتوصلت الدراسة، إن أولئك الذين يتبعون نظامًا غذائيًا متوسطيًا لم يستجيبوا بشكل أفضل للأدوية فحسب، بل لم يزدادوا سوءًا بعد عام.

ووجدت الدراسة أيضًا أن الحبوب الكاملة والبقوليات على وجه الخصوص قللت من احتمالية المعاناة من الآثار الجانبية لأدوية العلاج المناعي، مثل التهاب القولون، على النقيض من ذلك، عانى الأشخاص الذين تناولوا الكثير من اللحوم الحمراء، واللحوم المصنعة، من آثار جانبية أكثر.

قال البروفيسور بولت، إن العلاقة بين استجابة والنظام الغذائي وميكروبيوم الأمعاء تفتح مستقبلًا واعدًا ومثيرًا لتعزيز استجابات العلاج، تجري التجارب السريرية التي تبحث في تأثير اتباع نظام غذائي غني بالألياف ونظام كيتو ومكملات أوميجا 3 ، يتم توسيع التجارب لتشمل أنواعًا مختلفة من الأورام في سرطانات الجهاز الهضمي، سيتم تقديم النتائج في الأسبوع الأوروبي الموحد لأمراض الجهاز الهضمي 2022.

وقالت الصحيفة، تعمل الأدوية المناعية عن طريق اجبار الخلايا التائية في الجسم، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء، على محاربة السرطان.

قالت جمعية السرطان الأمريكية، إن معدلات الإصابة بسرطان الجلد زادت بشكل ملحوظ خلال السنوات الماضية، وتشير التقديرات إلى أنه سيتم تشخيص حوالي 99780 ورمًا ميلانيًا جديدًا حوالي 57180 في الرجال و 42600 عند النساء في الولايات المتحدة في عام 2022، ومن المتوقع أن يموت حوالي 7650 شخصًا بسبب سرطان الجلد (حوالي 5080 رجلاً و2570 امرأة).

تزيد احتمالية إصابتك بسرطان الجلد بأكثر من 20 مرة إذا كنت من ذوي البشرة البيضاء مقارنة بما إذا كنت من الأمريكيين الأفارقة، و يعد نوع السرطان أكثر شيوعًا عند الرجال، ولكن قبل سن الخمسين يكون أكثر انتشارًا عند النساء، وكلما تقدمت في العمر، كلما زادت احتمالية إصابتك بسرطان الجلد.

يبلغ متوسط ​​عمر التشخيص 65 عامًا، ولكنه ليس بالأمر غير المعتاد لمن هم دون سن 30 عامًا أيضًا، وهو أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الشباب، وخاصة الشابات.