اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 أكتوبر 2022 06:35 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

حريق ضخم فى مبنى سكنى بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد.. فيديو

الأحد، 09 أكتوبر 2022 06:31 م
حريق ضخم فى مبنى سكنى بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد.. فيديو
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اندلع حريق في مبنى رئيسي يتكون من مركز تجاري وشقق سكنية راقية في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، اليوم الأحد، حسبما أفادت الشرطة.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، قال مفوض إسلام آباد إن الحريق اندلع في البداية في قاعة الطعام في الطابق الثالث، وامتد الآن باتجاه الشقق السكنية في الطوابق العليا.

وأضاف أنه تم إخماد 60 بالمئة من الحريق في المركز التجاري، وتم استدعاء المروحيات للسيطرة على الحريق وإيقاف انتشاره إلى أجزاء أخرى من المبنى.

وقالت مصادر من الشرطة لوكالة أنباء "شينخوا"، شريطة عدم الإفصاح عن هويتها، إن النيران اشتعلت في مجرى رئيسي بالمبنى، والذي يبدأ من قاعدة المبنى وحتى قمته.

وأضافت المصادر أنه لم ترد أنباء عن وقوع خسائر جراء الحريق، مشيرة إلى أنه يُجرى العمل على مساعدة الأشخاص الموجودين في المبنى لإجلائهم.

 


باكستان

حريق فى باكستان

إسلام آباد

حريق مبنى فى باكستان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة