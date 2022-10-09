حريق بعقار خالى من السكان في حى جمرك الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تلقت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالإسكندرية، بلاغا باندلاع حريق في عقار خالى من السكان بشارع بن عطا الله، متفرع من الزهرى بمنطقة اللبان، وقد تم إبلاغ الحمايه المدنية وقسم شرطة اللبان والمطافى، ويتم السيطرة على الحريق.

وكانت غرفة عمليات حى الجمرك، قد تلقت بلاغا بسقوط أجزاء من العقار رقم 12 ابن العفيف، والمكون من دور أرضي ودورين، وهو خالي من السكان وصادر له قرار هدم رقم 193 لسنة 2000 حوائط حامله وأسقف خشبية، وتبين سقوط اسقف العقار بدون اصابات.

وانتقل إلى موقع الحادث قيادات حي الجمرك وتمت إزالة الاجزاء الخطرة.