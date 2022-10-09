اليوم السابع
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توفير سيارات لنقل طلاب الجامعة والموظفين من دسوق إلى كفر الشيخ

الأحد، 09 أكتوبر 2022 01:22 م
توفير سيارات لنقل طلاب الجامعة والموظفين من دسوق إلى كفر الشيخ توفير السيارات لنقل الموظفين
كفر الشيخ- محمد سليمان

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دفع مجلس مدينة دسوق وإدارة المواقف بـ 140 سيارة و7 أتوبيسات، لمواجهة زحام طلاب الجامعة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وتابع  السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، استمرار العمل يوميًا على متابعة حركة نقل طلاب الجامعة بمواقف دسوق، لمواجهة زحام طلاب الجامعة،وحركة نقل الركاب وسير السيارات بمجمع المواقف بدسوق بالتنسيق مع وحدة مرور دسوق برئاسة المقدم فؤاد زايد بحضور المحاسب وليد فاروق نائب رئيس المدينة ومدير السرفيس، وتم الدفع ب 75 سرفيس 65سيارة من الخطوط بالاضافة 7 أتوبسيات، لمواجهة زحام طلاب الجامعة والموظفين، تنفيذا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بمتابعة حركة نقل الركاب بالمواقف.

 

توفير سيارات لتوصيل لاب الجامعة
توفير سيارات لتوصيل طلاب الجامعة

 

توقير السيارات لنقل الموظفين
توفير السيارات لنقل الموظفين

 

 


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