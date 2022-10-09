اليوم السابع
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الأحد، 09 أكتوبر 2022 03:54 م
أكرم القصاص
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تفعيل ورش صيانة أجهزة الحاسب الآلي بمنطقة الشرقية الأزهرية

الأحد، 09 أكتوبر 2022 02:22 م
تفعيل ورش صيانة أجهزة الحاسب الآلي بمنطقة الشرقية الأزهرية تفعيل ورش صيانة أجهزة الحاسب الآلي
الشرقية - فريق المحافظات

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أكد الدكتور السيد أحمد الجنيدى، رئيس منطقة الشرقية الأزهرية فى الشرقية، قيام إدارة الكمبيوتر التعليمى بمنطقة الشرقية الأزهرية، بإشراف سعيد برغوت، بتجميع أجهزة الحاسب الآلى التى تحتاج إلى صيانة من معاهد المنطقة كافة، بالمركز الرئيسى للصيانة بمقر ديوان عام المنطقة ويقوم مهندسو الصيانة بمشيخة الأزهر الشريف بتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة بجانب تركيب قطع الغيار المطلوبة وذلك لرفع كفاءة أجهزة الحاسب الآلى بمعاهد منطقة الشرقية الأزهرية.

 

يأتى ذلك فى إطار حرص منطقه الشرقية على تفعيل كافة الأنشطة داخل معامل الحاسب الآلى لكافة التخصصات، فى إطار استكمال استعدادات منطقة الشرقية الأزهرية لبدء العام الدراسى.

 

 


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