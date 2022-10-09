اليوم السابع
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تعرف على مواعيد صوم الميلاد فى كنائس مصر

الأحد، 09 أكتوبر 2022 02:00 ص
تعرف على مواعيد صوم الميلاد فى كنائس مصر البابا تواضروس - الكاتدرائية
كتب ـ محمد الأحمدى

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أيام قليلة تفصل الأقباط الكاثوليك عن مواعيد بدء صوم الميلاد 2022- 2023، ويبحث الكثير عن مواعيد بدء الصيام والذي يعد ذلك الحدث مقدسا عند المسيحيين فى العالم وليس فى مصر فقط.
 
وتختلف الكنائس المصرية فى مواعيد بدء صوم الميلاد 2021 - 2022 ، ومن ثم الاحتفال به، وفى هذا السياق، ننشر فروق مواعيد بدء الصيام والاحتفال بأعيادالميلاد 2021 -2022.
 
الكنيسة الكاثوليكية تبدأ الصوم 9 ديسمبر لمدة 15 يوما.
 
الكنيسة الإنجيلية تحتفل بعيد الميلاد 7 يناير دون صيام.
 
وكانت بدأت الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ صوم الميلاد 25 نوفمبر لمدة 43 يوما، كما بدأت كنيسة الروم الأرثوذكس تبدأ صوم الميلاد 15 نوفمبر لمدة 40 يوما.
 
الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ صوم الميلاد 25 نوفمبر لمدة 43 يوما.
 
كنيسة الروم الأرثوذكس تبدأ صوم الميلاد 15 نوفمبر لمدة 40 يوما.
 

الكنيسه الارثوذكسيه

الكنيسه الكاثوليكيه

البابا تواضروس الثانى

الاقباط الكاثوليك



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