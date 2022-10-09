تعرف على سبب سقوط سائق من سيارة أثناء سيرها بالإسماعيلية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى" فيس بوك"، متضمناً سقوط شخص من سيارة أثناء سيرها وإصابته، وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة ثان الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية، من أحد المستشفيات، بوصول أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، ومصاب بجروح متعددة إثر سقوطه من سيارة.

وبسؤال شقيقته "ربة منزل"، قالت إنها حال استقلالها سيارة أجرة "تاكسى"، حدثت مشادة كلامية بينها وقائد السيارة، فقامت بالاستغاثة بشقيقها، ولدى وصوله حدثت بينه وبين قائد السيارة مشادة كلامية، قام على إثرها بالتعدى بالسب والشتم على قائد السيارة، والإمساك بباب السيارة محاولاً إيقافه، إلا أن قائد السيارة تحرك مسرعاً مما أدى إلى سقوطه أرضاً وحدوث إصابته.

وفى وقت لاحق حضر لديوان القسم السائق، وقرر بأنه قائد السيارة المُشار إليها، وبمواجهته أقر بما سبق وأضاف بأنه قام بالفرار خشية تعدى شقيق السيدة عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.