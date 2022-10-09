اليوم السابع
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تربية رياضية بالإسكندرية تحتفل بتخرج الدفعة 66 بنين

الأحد، 09 أكتوبر 2022 11:12 م
تربية رياضية بالإسكندرية تحتفل بتخرج الدفعة 66 بنين جانب من الاحتفال
الاسكندرية أسماء على بدر

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نظمت كلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية حفل تخرج الدفعة 66 لطلاب كلية التربية الرياضية أبو قير، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة، والدكتور  محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية أبو قير.
 
 
وحضر الحفل  الدكتور  اسلام امين وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب الدكتور مهاب دسوقي وكيل الكليه لشئون البيئية وخدمة المجتمع ، الدكتور  محمد كمال وكيل الكليه للدراسات العليا ، الدكتوره  عبير نبيل رئيس قسم رعايه الشباب بالكلية الدكتور  السيد مصطفي رائد الاسره صفوه و منسق الانشطه الطلابيه ، الدكتور محمد حيدق مسؤل الاسر كما حضر عدد من اعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالإسكندرية . 
 
وهنأ الدكتور محمد بلال عميد كلية التربية الرياضية بنين بالإسكندرية الخريجين من دفعه 66 من أبناء كلية التربية الرياضية ونتشرف دائما لخدمة الطلبة والجامعة والمجتمع السكندري .
 
 

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