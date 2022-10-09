تأهب ياباني لإعلان حالة الطوارئ بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين

وكالات

أصدر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تعليمات للمسؤولين بالتأهب للطوارئ وبذل قصارى جهدهم لتوفير المعلومات اللازمة بسرعة للشعب وضمان سلامة الطائرات والسفن، عقب إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد.

وقالت الحكومتان اليابانية والكورية الجنوبية- حسبما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعد يوم من إدانتها لمناورة عسكرية بالقرب من شبه الجزيرة الكورية شاركت فيها حاملة طائرات أمريكية لإثارة التوترات الإقليمية.

وقال مسؤولون يابانيون إن الصاروخين اللذين أطلقتهما كوريا الشمالية حوالي الساعة 1:47 صباحًا والساعة 1:53 صباحًا (بالتوقيت المحلي لليابان) سقطا خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان بعد قطع مسافة تقدر بنحو 350 كيلومترًا على ارتفاع بلغ أقصاه 100 كيلومتر.