انعقاد ندوة "المبادرات الرئاسية ودورها في بناء مصر الحديثة" بجامعة العريش

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت جامعة العريش اليوم انعقاد ندوة "المبادرات الرئاسية ودورها في بناء مصر الحديثة" استهدفت طلبة الجامعة، وحاضر فيها الدكتور حاتم سلامة، أستاذ الأدب الإنجليزي ورئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها ووكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ب جامعة العريش.

وفي مستهل كلمته أشاد سلامة، بجهود ة الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل بناء مصر الحديثة والتي تبلورها حزمة المبادرات التي تستهدف الارتقاء بالمواطن المصري في شتى مناحي الحياة.

وأشار إلى مبادرة الـ 100 مليون صحة التي أنقذت المصريين من ويلات الأمراض المزمنة والفيروسات وعلى رأسها فيروس سي وكيف أن هذه المبادرة غيرت صورة مصر الصحية حيث أُعلنت دولة خالية من فيروس سي بعد أن كانت على رأس الدول المصابة بهذا الفيروس اللعين، كما أشار إلى مبادرة دعم صحة المرأة المصرية والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية مثل الضغط والسكر والقلب والسمنة المفرطة والسرطان.



ندوة بجامعة العريش

جان من الندوة