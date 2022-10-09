انطلاق اليوم الثاني من مؤتمر الشباب المحلي في القاهره LCOY

كتبت هند المغربي

انطلقت اليوم الإثنين، فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الشباب المحلي الذي تنظمه عدد من المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، بحضور عدد كبير من الشباب من مختلف المحافظات المصرية وعدد من الجهات المعنية.

ويضم اليوم الثاني للمؤتمرات عددا من الجلسات الخاصة بالتغير المناخي ودور الشباب والفعال في تحديات التغير المناخي ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالشباب والمناخ ومنها الصحه والزراعة والتغذية السليمه بمشاركه منظمه الصحه العالميه ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعه "الفاو " والبونسكو واليونيسف والأغذية العالمي يأتي ذلك تزامنا اقتراب مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ كوب 27 المقرر عقده بشرم الشيخ نوفمبر القادم.

يذكر أن مؤتمر "LCOY" مؤتمر الشباب المحلي تابع للمنظمة الشبابية الرسمية للأمم المتحده لتغير المناخ،(Official Youth Constituency of UNFCCC) وهي منظمه امميه تضم اكثر من ١٦ الف شاب وشابه ، وكذلك اكثر من الفين منظمه تعمل في مجال البيئة بالتعاون مع مركز إعلام الأمم المتحدة بالقاهره UNIC والأمم المتحدة للسكان UNFPA و ACT.S for Sustainable Development واليونيسف وusaid والجامعة الأمريكية ووزارة الشباب والرياضة