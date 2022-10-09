اليوم السابع
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انتهاء فعاليات معسكر العمل التاسع عشر بكنيسة العذراء بالفجالة

الأحد، 09 أكتوبر 2022 07:55 م
انتهاء فعاليات معسكر العمل التاسع عشر بكنيسة العذراء بالفجالة فعاليات معسكر العمل التاسع عشر
كتب: محمد الأحمدى

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اختتم معسكر العمل التاسع عشر بكنيسة السيدة العذراء بالفجالة الذى جرت فعالياته، على مدار شهر، تحت شعار "وَأَمَّا نُوحٌ فَوَجَدَ نِعْمَةً فِي عَيْنَيِ الرَّبِّ" (تك ٦: ٨).

 

ويستهدف معسكر العمل الأسر التى تعيش تحت خط الفقر فى صعيد مصر، وهى خدمة تقدمها سنويًا كنيسة السيدة العذراء بالفجالة بالتزامن مع نهاية الإجازة الصيفية وقبل بدء العام الدراسى، وامتدت الخدمة فى السنوات الأخيرة، لتصبح مستمرة فى عملها على مدار السنة، نظرًا لتزايد الاحتياجات من قبل الأسر الفقيرة.

 

ونظرًا للظروف الاقتصادية العالمية، وصلت تكلفة متطلبات الخدمة إلى أكثر من 2 مليون جنيه، وتم تجهيز 120 سرير، و 200 مكتب، و 120 دولاب، و 4000 كرتونة طعام، و 10 منحة دراسية، و 5 تجهيز عروسة، و 1000 شنطة أطفال، و 1000 شنطة مستلزمات عناية شخصية، و 2000 قطعة ملابس.

 

ويولى قداسة البابا تواضروس الثانى اهتمامًا خاصًّا بـ "معسكر العمل" منذ كان أسقفًا ويحرص على مشاركة خدام المعسكر فى عمليات التجهيز، ويهتم بتشجيع ودعم للمعسكر، ويعتنى الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، بالخدمة ذاتها، حيث تتبع كنيسة السيدة العذراء بالفجالة قطاع وسط القاهرة.

 

الأنبا رافائيل فى المعسكر
الأنبا رافائيل فى المعسكر

 

جانب من نشاط المعسكر
جانب من نشاط المعسكر

 

معسكر العمل الـ 19
معسكر العمل الـ 19

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

كنيسه العذراء بالفجاله

الاجازه الصيفيه



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