اليوم السابع: توجيهات رئاسية بدعم وتطوير قطاع المشروعات

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: رئيس الوزراء يفتتح الدورة الرابعة من معرض تراثنا.. الرئيس السيسى يوجه بتحقيق الاستغلال الأمثل من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

واقرأ أيضا..

رئيس الوزراء يفتتح الدورة الرابعة من معرض «تراثنا».. ويؤكد: توجيهات رئاسية بدعم وتطوير قطاع المشروعات.. المعرض يستمر حتى 15 أكتوبر الجارى.. 1116 عارضا من مختلف محافظات الجمهورية يشاركون.. يضم عددا كبيرا من المنتجات التراثية واليدوية والفنية لأصحاب المشروعات الصغيرة فى أكثر من 30 قطاعا تراثيا.. والمملكة العربية السعودية ضيف شرف

الرئيس السيسى يوجه بتحقيق الاستغلال الأمثل من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.. الشبكة من أكبر المنظومات على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا.. تهدف إلى سرعة احتواء ومجابهة جميع أنواع الطوارئ والأزمات والكوارث بكفاءة تامة وخلال إطار زمنى محدد باستخدام أحدث وسائل تكنولوجيا الاتصالات

لجنة استرداد أراضى الدولة: إصدار 56 ألف عقد تقنين حتى الآن.. رفض تقنين 46 ألف طلب و57 ألف حالة جاهزة للتعاقد

الحكومة تنفى تحديد صلاحية كل إصدارات الأحوال المدنية بـ6 أشهر فقط

استثمارات بالملايين لدعم كبار السن وتعزيز حصولهم على الرعاية الصحية 4.11 مليون جنيه لتطوير دور ومراكز رعاية المسنين بمحافظات مصر

الصوامع أحدثت تحولا فى مفهوم الأمن الغذائي رغم الأزمات العالمية.. مخزون السلع الغذائية فى مصر آمن

7.6 مليار قدم مكعب يوميا متوسط الإنتاج.. الغاز المصرى في أسواق العالم بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي

6 آلاف مشجع فى مباريات الدورى العام بالموسم الجديد. الأهلى أمام الإسماعيلى والزمالك يواجه سموحة فى الجولة الأولى