المشدد 15 عاما لـ3 متهمين قتلوا شخصا بأسلحة بيضاء بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الله خطاب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار خالد عبد السلام خلف، والمستشار وائل عزيز حسن، والمستشار الدكتور إيهاب السعدني، بالسجن المشدد 15 عاما لكل من "م.ج.س" عامل و" إ.ص.ج " عامل و " ب.ج.ش" عامل لاتهامهم بقتل المجني عليه" م.ش.م" .

تعود أحداث القضية المقيد،ة برقم 12132 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة محرم بك، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة محربك، يفيد ببلاغ بوجود مشاجرة علي أثرها قام المتهمين بالتعدي علي المجني عليه بالأسلحة البيضاء ،وتوفي بعد ذلك.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة محرم بك، إلي تصادف مرور المجني عليه "م.ش.م" بمكان الواقعة، وعلي اثر مشادة كلامية بينه وبين المتهمين كل من "م.ج.س" عامل و " إ.ص.ج " عامل و"ب.ج.ش" عامل ، وتطورت ، فقام المتهمين وبحوزتهما اسلحة بيضاء مطاوي بتسديد عدة طعنات بأماكن متفرقة بجسد المجني عليه، أودت بحياته وفروا هاربين ، وبتقنين الاجرءات تم القاء القبض عليهم وتحرر محضر بالواقعة ، وبعرضهم علي النيابة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين .