المال الحرام.. حملات أمنية لمباحث التموين ضد تجار السوق السوداء

أحمد إسماعيل

ضبط (6 أطنان "أعلاف حيوانية") بدون مستندات، وعدم الإعلان عن أسعارها، بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول، لتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.

وتم ضبط (41200 لتر " سولار - بنزين")، تم تجميعها للاتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.. بحوزة (المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات) بمحافظة الجيزة.

ضبط (123 إسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم) تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى لتحقيق أرباح غير مشروعة مستولياً على الدعم المقرر.. بحوزة (المدير المسئول عن مستودع إسطوانات بوتاجاز) بمحافظة القليوبية .