الليلة.. "القمر" يكتمل بدرا بسماء مصر ويظهر فى مشهد بديع قرب المشترى

كتب محمود راغب

يرصد بسماء مصر والوطن العربي، مساء اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022، اكتمال القمر لشهر ربيع الأول 1444 الذي سيكون بالقرب من كوكب المشتري وهو وقت مثالي للرصد والتصوير .

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها ، أن القمر سيظهر فوق الأفق الشرقي بالتزامن مع غروب الشمس وسيلاحظ بأن حجمه الظاهري كبير عندما يكون بالقرب من الأفق وهو مجرد وهم بصري يحدث شهريًا ، ومن الممكن أن يكون لونه أحمر او برتقالي وذلك بسبب مكونات الغلاف الجوي لكوكبنا، وسيصل أعلى نقطة في قبة السماء عند منتصف الليل وسيغرب مع شروق شمس اليوم التالي.

بشكل عام يمكن القول بأن القمر بدرا طوال الليل، ولكن علميًا نطلق تسمية القمر البدر عند اللحظة التي يكون فيها بزاوية 180 درجة من الشمس وذلك سيحدث عند الساعه 11:54 مساءً بتوقيت مكة (08:54 مساءً بتوقيت غرينتش) ويكون أكمل نصف مدارة حول الأرض خلال الشهر.

يعتبر هذا التوقيت من الشهر مثاليًا لرؤية الفوهات المشعة على سطح القمر من خلال المنظار أو تلسكوب صغير خلافًا لبقية التضاريس التي تبدو مسطحة نتيجة لوجود كامل القمر في نور الشمس ، تلك الفوهات المشعة عبارة عن رواسب لمواد عاكسة ساطعة تمتد من مركز الفوهات نحو الخارج لمئات الكيلومترات ويعتقد بأن تلك الفوهات حديثة التكوين وتعتبر فوهه "تيخو" اكثر الفوهات اشعاعا.

خلال الليالي المقبلة سيظهر القمر متأخرا بحوالي الساعة كل يوم، وبعد بضعة أيام سيكون مشاهدا فقط في سماء الفجر والصباح الباكر وفي ذلك الوقت سيصل إلى مرحلة التربيع الأخير بعد أسبوع من البدر المكتمل.