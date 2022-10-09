الكهرباء: قريبا سيشعر المواطن بعائد اقتصادى وبيئى من مشروعات الطاقة المتجددة

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مشروعات الطاقة المتجددة تحقق مكاسب اقتصادية كبيرة ستعود بالنفع على المواطنين فى أكثر من اتجاه بخلاف الحصول منها على التيار الكهربائي، مؤكدا أن من أهم مميزاتها هو العائد الاقتصادي و البيئى الذى سيشعر به المواطن قريبا.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بالنسبة للعائد الاقتصادي لمشروعات الطاقة المتجددة هو المساهمة فى انخفاض تكلفة سعر الكيلو وات ساعة وبالتالى انخفاض سعر البيع للمواطن، لافتا إلى أن هناك عائد بيئى وهو عدم وجود أى انبعاثات بيئة ضارة بالمواطنين.

وأوضح شاكر، أن التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة سيساهم فى خفض أسعار الكهرباء المباعة المستهلك ، لافتا إلى أن المواطن سيبدأ يشعر بأهمية الطاقة المتجددة خلال 10 سنوات إلى 15 عام.

وقال شاكر، أن تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة أصبحت تقل من السابق وهو ما يساهم فى إمكانية التوسع فى هذه المشروعات بشكل كبير لتعظيم الاستفادة منها خلال السنوات المقبلة ، لافتا إلى أن سعر الكيلو وات ساعة من الطاقة المتجددة تم تخفيضه ليصبح 2 سنت دولار للشمس و3 سنت دولار للرياح وهى أقل تكلفة بالعالم.