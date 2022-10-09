الكنيسة تحتفل بالعيد السنوى لتأسيس أول كنيسة قبطية فى هولندا

كتب: محمد الأحمدى

نظمت كاتدرائية السيدة العذراء بأمستردام اليوم، احتفالية بمناسبة العيد السنوى السابع والثلاثين لتأسيسها، وصلى الأنبا أرسانى أسقف هولندا القداس الإلهى وشاركه كهنة الكاتدرائية وخورس الشمامسة وأعداد كبيرة من الأقباط.

وأثناء القداس ألقى الأنبا أرسانى كلمة روحية بعنوان "الكنيسة أمنا" تحدث فيها عن عمل الله الواضح فى الخدمة خلال العام الماضى وأيضًا منذ تأسيس الكنيسة القبطية بهولندا عام 1985.

وعقب صلاة الصلح أتم طقس رسامة شمامسة من أبناء الكنيسة فى رتبة إبصالتس (مرتل) ومجموعة أخرى برتبة أغنسطس (قارئ) ومجموعة ثالثة فى رتبة الإيبودياكون (مساعد الشماس) وسط فرحة من الأقباط.

وعقب القداس اتجه مع الشعب إلى مبنى المركز الثقافى أمام مبنى الكنيسة حيث افتتح السوق الخيرية، كما كانت هناك برامج ترفيهية وتعليمية للشباب والأطفال وأيضًا برامج متنوعة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وفى نهاية اليوم احتفل الجميع بإيقاد شمعة جديدة من عمر الكنيسة.



جانب من القداس الإلهى



القداس الإلهى