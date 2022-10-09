القبض على مضطرب نفسيا لمحاولته سرقة سيدة بالإكراه في الشيخ زايد

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على طالب جامعي مضطرب نفسيا، لاتهامه بالشروع في سرقة سيدة بالإكراه في الشيخ زايد، حيث تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد محاولة أحد الأشخاص سرقة سيدة بالإكراه في الشيخ زايد، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طالب جامعي مضطرب نفسيا، حاول سرقة سيدة تستقل سيارة ملاكي بالإكراه، إلا أنها استغاثت بالمارة وتم ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.