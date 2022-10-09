اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 أكتوبر 2022 11:52 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

القبض على مضطرب نفسيا لمحاولته سرقة سيدة بالإكراه في الشيخ زايد

الأحد، 09 أكتوبر 2022 11:09 م
القبض على مضطرب نفسيا لمحاولته سرقة سيدة بالإكراه في الشيخ زايد حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على طالب جامعي مضطرب نفسيا، لاتهامه بالشروع في سرقة سيدة بالإكراه في الشيخ زايد، حيث تحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد محاولة أحد الأشخاص سرقة سيدة بالإكراه في الشيخ زايد، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن طالب جامعي مضطرب نفسيا، حاول سرقة سيدة تستقل سيارة ملاكي بالإكراه، إلا أنها استغاثت بالمارة وتم ضبطه.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 

سرقة بالإكراه

سرقة سيدة

الشيخ زايد

أمن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة