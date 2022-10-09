القبض على عاطل بحوزته نقود مزيفة فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطل بحوزته نقود مزيفة بمنطقة الهرم، اعترف بحيازتها للنصب على المواطنين، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد حيازة عاطل لنقود مزيفة بمنطقة الهرم.

بإعداد كمين للمتهم تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته مبلغ مالي فئة الدولار مزيف، وبمواجهته اعترف بحيازته النقود للنصب على المواطنين، الراغبين في استبدال العملة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.