السيطرة على حريق بمنزل في الفيوم وإصابة مواطن إثر الحادث

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق شب بمنزل مكون من 4 طوابق، وأسفر عن إصابة مواطن وتم نقل المصاب إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بنشوب حريق بمنزل مكون من 4 طوابق بجوار مسجد مريم وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أن الحريق شب فى الطابق الأول وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران وتبين إصابة مواطن بحالة اختناق وتم نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.