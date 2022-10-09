اليوم السابع
Ads
الأحد، 09 أكتوبر 2022 10:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق بمنزل في الفيوم وإصابة مواطن إثر الحادث

الأحد، 09 أكتوبر 2022 09:20 م
السيطرة على حريق بمنزل في الفيوم وإصابة مواطن إثر الحادث حريق - أرشيفية
الفيوم رباب الجالى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق شب بمنزل مكون من 4 طوابق، وأسفر عن إصابة مواطن وتم نقل المصاب إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 

كان اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بنشوب حريق بمنزل مكون من 4 طوابق بجوار مسجد مريم وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أن الحريق شب فى الطابق الأول وتم السيطرة على الحريق وإخماد النيران وتبين إصابة مواطن بحالة اختناق وتم نقل المصاب إلى مستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

 


الحماية المدنية بالفيوم

مستشفى الفيوم العام

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة